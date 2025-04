Homem que sequestrou mulher durante audiência online estaria em surto psiquiátrico

Uma mulher foi mantida refém durante uma audiência online sobre violência doméstica. O homem estaria em surto psiquiátrico e descumpriu medidas protetivas, após manter a vítima sob seu controle desde o dia anterior. A audiência estava sendo realizada de forma virtual com membros do Ministério Público.



A promotora percebeu que algo estava errado quando a vítima sinalizou discretamente que estava em perigo, através de movimentos sutis com a cabeça e a câmera. A promotora acionou a polícia, que rapidamente montou uma operação para localizar o veículo onde a vítima estava. A abordagem ocorreu em Samambaia, após a identificação do carro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!