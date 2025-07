Homem reaprende a falar após lesões no cérebro e emociona ao cantar parabéns para o filho

Paulo Henrique, de 41 anos, morador de Planaltina (DF), foi vítima de um violento assalto em sua casa, onde sofreu traumatismo craniano e perdeu a fala. Após ser internado no Hospital de Base, ele passou por uma cirurgia delicada e recebeu assistência de uma equipe multidisciplinar.



Com muita determinação, Paulo reaprendeu a se comunicar, destacando-se o momento em que conseguiu falar ao ler o crachá de uma médica, em meio à terapia ocupacional. Sua primeira palavra foi o nome da profissional, um marco na sua recuperação.



Paulo também emocionou a todos ao cantar parabéns para o filho. Atualmente, ele vive com a mãe e sonha em reconstruir sua vida profissional como serralheiro. Sua história inspira muitos pela resiliência e gratidão, especialmente aos profissionais da saúde que o acompanharam nessa jornada.



