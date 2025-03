Homem rouba carro e atropela duas pessoas durante fuga em Taguatinga

Um homem foi preso depois de roubar um carro e atropelar duas pessoas durante a fuga. O acidente ocorreu em Taguatinga, no Distrito Federal. As vítimas estavam em uma moto quando foram surpreendidas pelo veículo na Avenida Hélio Prates. Elas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e passam bem.



Após o atropelamento, o suspeito fugiu a pé, mas foi capturado após o rastreamento do celular da vítima que teve o carro roubado. Segundo o tenente Brenner, do 8º Batalhão, o homem portava um simulacro e foi levado à 17ª Delegacia de Polícia.



