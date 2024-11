Homem sob efeito de drogas invade escola e agride funcionários e a esposa grávida

A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu em flagrante um homem de 26 anos suspeito de invadir a Escola Classe 102, no Recanto das Emas, e agredir funcionários e a própria esposa, que está grávida. Segundo os investigadores, ele estava sob efeito de drogas e bebida alcoólica quando invadiu o local e atacou uma secretária, um professor e a companheira.



O delegado-chefe da 27ª DP, Fernando Fernandes, contou que o homem tem vasto histórico criminal. “Violência doméstica, conforme a Lei Maria da Penha, roubos e porte e uso de drogas”, detalhou.



Ainda segundo o policial, o indivíduo teria discutido com a esposa e a agredido, nas proximidades da escola, onde ela buscou refúgio, pois a sogra trabalha no local. Porém, o companheiro, com sinais de surto psicótico, devido ao uso de entorpecentes, a perseguiu e também entrou na instituição de ensino. “Uma secretária de 61 anos e um professor, ao tentar contê-lo, acabaram sendo agredidos também”, narrou. Além disso, a mãe do homem passou mal, devido aos fatos. A nora dela passa bem.



Uma guarnição da PMDF passava pelo local e efetuou a prisão. Segundo o delegado, o homem resistiu. Capturado, ele foi encaminhado a uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) antes de ir à 27ª DP, e responderá pelos crimes de ameaça, lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha, resistência e desacato a autoridade.