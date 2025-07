Homem sobe em telhado para evitar demolições de casas no Sol Nascente (DF)

Moradores protestam ocupando telhados no Sol Nascente (DF) para impedir demolições da Secretaria DF Legal. Os tratores avançam, mas algumas casas estão protegidas pelos manifestantes. A secretaria alega que as estruturas são irregulares e justifica a ação para evitar maiores complicações no futuro. Bombeiros estão prontos para evitar incêndios, mas não houve registros de feridos.



