Homem sobrevive a tentativa de homicídio por dívida de R$ 20 em Taguatinga (DF)

Um homem de 39 anos sobreviveu após ser agredido em Taguatinga (DF) por uma dívida de R$ 20 em drogas. O suspeito, que não foi identificado nas imagens do circuito de segurança, utilizou um objeto cortante para atacar a vítima próximo à Praça do Relógio e depois fugiu. A vítima recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e relatou o ocorrido aos policiais civis no hospital. A polícia busca informações para localizar o autor das agressões. Denuncie pelo número 197.



