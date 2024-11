Homem vai embora sem prestar socorro após atropelar mulher e duas crianças no Areal

Duas crianças e uma mulher foram atropeladas por uma caminhonete na última terça-feira (22), no Areal. Por volta de 16h53, as vítimas andavam pela calçada, quando o veículo saiu da pista e as atingiu. Débora Pereira é mãe da menina de cinco anos e tia do menino de três. Ela afirma que desviou do carro, mas não conseguiu evitar que as crianças fossem atropeladas. Logo depois do incidente, o motorista não prestou socorro e foi embora. Débora relata que as crianças ficaram assustadas e demonstra estar indignada com a negligência do motorista.