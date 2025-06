Homens são presos após assaltos em Cidade Ocidental, Entorno do DF

Dois homens foram presos em flagrante após realizarem dois assaltos em Cidade Ocidental, Entorno do Distrito Federal. A dupla utilizava uma motocicleta roubada e um simulacro de arma de fogo para abordar as vítimas e levar celulares. A Polícia Militar, com apoio do grupo de patrulha comercial, localizou e prendeu os criminosos. Um dos detidos tinha passagens por roubo e saiu da cadeia há poucos meses.



