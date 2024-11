Ibaneis assina contrato de concessão da Rodoviária do Plano Piloto

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, assinou nesta terça-feira (15) o contrato de concessão da Rodoviária do Plano Piloto por 20 anos. O grupo Consórcio Catedral, formado pelas empresas RZK Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Atlântica Construções, Comércio e Serviços Ltda., será responsável por investir R$ 120 milhões.



O contrato determina que o consórcio execute obras de recuperação estrutural do viaduto da plataforma da rodoviária, das instalações elétricas e eletrônicas e dos banheiros. Além disso, reforma nas áreas internas e fachada das lojas, modernização do complexo e implantação de centro de controle operacional.



“São mais 50 anos passando por problemas na rodoviária. Agora, finalmente encontramos um caminho para uma solução definitiva”, comemorou Ibaneis. O consórcio tem 90 dias para assumir a concessão, mas o governo espera antecipar o cronograma. A rodoviária recebe por dia cerca de 600 mil pessoas, segundo o GDF.