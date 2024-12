Ibaneis defende Fundo Constitucional e investimentos no DF, no Fórum Lide Brasil

Autoridades, políticos e empresários do Distrito Federal se reuniram no Fórum Lide Brasil, nesta quarta-feira (4), em Brasília, para debater questões relacionadas a transição energética e tecnologia. Entre os convidados, estava o chefe do Executivo local, Ibaneis Rocha. Ele defendeu a manutenção do Fundo Constitucional do DF nos moldes atuais, diante da proposta de corte de gastos anunciada pelo governo federal, a qual pode reduzir os repasses.



“Quer ter a capital da República? Então tem de ajudar a manter. Se não quer, diz logo que não quer e vamos partir para outra”, criticou. O fundo é um repasse anual da União para o DF, previsto na Constituição Federal, para custeio e manutenção nas áreas de segurança pública, saúde e educação.



Ibaneis também ressaltou a importância dos recursos para a capital da República. “A arrecadação do Distrito Federal é restrita à área de serviços e à construção civil, temos pouquíssimos investimentos de empresários em outras áreas, e a fonte de custeio tem de ser essa”, reforçou. A tramitação do pacote de gastos está travada no Congresso Nacional.