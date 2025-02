Ibaneis Rocha solicita reunião com Lula sobre salários das forças de segurança

O governador Ibaneis Rocha solicitou uma audiência com o presidente Lula para discutir a recomposição salarial das forças de segurança no Distrito Federal. A proposta envolve equiparar os salários das forças locais com os da Polícia Federal, utilizando recursos do Fundo Constitucional. O pedido formalizado inclui a participação de secretários da Casa Civil, Economia e Segurança Pública e aguarda agendamento com o presidente Lula. O processo requer aprovação presidencial antes de ser encaminhado ao Congresso Nacional. Policiais civis aprovaram a proposta em assembleia, demonstrando apoio à iniciativa.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!