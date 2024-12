Idosa foi assassinada a facadas e pauladas, em Águas Lindas de Goiás

Os dois adolescentes e o homem suspeitos de envolvimento na morte de Belmira Alves, 72 anos, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, teriam tirado a vida dela a facadas e pauladas, após subtraírem ferramentas e uma caminhonete da vítima. Os menores de idade, de 16 e 17 anos, foram apreendidos pela Polícia Militar goiana. Já o adulto, de 22, está preso.



A morte de “Dona Belmira”, como era conhecida, chocou a cidade. Isso porque, segundo vizinhos, ela, além de ter um viveiro de plantas, participava de ações solidárias e projetos sociais.



O crime ocorreu na noite da última quinta-feira (28). O trio teria colocado o corpo da idosa na carroceria da caminhonete. Mas, quando tentavam fugir, o veículo atolou. Eles o abandonaram e escaparam a pé, mas policiais militares os capturaram. Segundo investigações preliminares, um dos adolescentes seria conhecido da vítima. Ele, inclusive, é suspeito de ter subtraído objetos e dinheiro da casa dela, em outras ocasiões.



O suspeito maior de idade deve ser indiciado pelo crime de latrocínio, o roubo com resultado morte. Já os adolescentes devem responder por ato infracional análogo ao crime de latrocínio.