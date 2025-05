Idoso de 68 anos é atropelado na Fercal e motorista foge sem prestar socorro

Um idoso de 68 anos foi atropelado neste domingo (18) na Fercal, no Distrito Federal. O motorista fugiu sem prestar socorro. A vítima sofreu lesões na cabeça e nos braços, foi socorrida consciente pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Regional de Sobradinho. Segundo a família, seu estado de saúde é estável e ele aguarda transferência para o Hospital do Paranoá. A polícia investiga o caso como acidente com vítima e evasão do local.



