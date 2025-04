IFB e Programa Renova DF oferecem cursos de qualificações gratuitas em Brasília

O IFB (Instituto Federal de Brasília ) oferece 130 vagas para cursos técnicos gratuitos. As oportunidades são para técnico em manutenção automotiva, destinado aos alunos do ensino médio, e técnico em meio ambiente, acessível também para a educação de jovens e adultos. As inscrições são por ordem de chegada na unidade da Estrutural.



O Programa Renova DF também disponibiliza 2.500 vagas até 14 de abril para capacitação na construção civil, com atividades iniciando em 5 de maio. As inscrições são online pelo site da Secretaria de Trabalho.



