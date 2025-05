IFB oferta curso de capacitação para mulheres em situação de vulnerabilidade

O IFB (Instituto Federal de Brasília ) abriu inscrições para um programa voltado a mulheres em situação de vulnerabilidade social. Estão disponíveis 200 vagas gratuitas, e as matrículas podem ser realizadas entre os dias 15 e 16 de maio.



O atendimento será feito por ordem de chegada. O objetivo é promover a inclusão social por meio da educação e oferecer novas oportunidades no mercado de trabalho. Chance será para aprender e conquistar independência.



