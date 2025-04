Imagens mostram suspeito atacando vítima durante latrocínio em Taguatinga (DF)

A Polícia Civil do Distrito Federal investiga o latrocínio de Anderson Melo Farias, de 32 anos, em Taguatinga. No domingo (27), Anderson foi atacado após sair de uma casa de shows e aguardar um transporte por aplicativo. Câmeras mostram o suspeito, de casaco preto, atacando a vítima com uma faca e fugindo com o celular.



O mesmo suspeito é vinculado a outro roubo na região dias antes, usando um carro roubado com placa clonada. A polícia pede ajuda dos cidadãos para identificar o homem. Quem tiver informações deve contatar a polícia pelo 197.



