Impacto da proibição de celulares: alunos falam sobre adaptações e benefícios

Após uma semana da proibição de celulares no Centro Educacional 11 em Ceilândia, alunos e professores relatam suas experiências. Alguns estudantes do ensino médio mencionaram dificuldades iniciais, mas notaram maior concentração nas aulas. Uma aluna destacou a necessidade de mais atividades no intervalo. A professora Juliana Leonardo observou melhorias na atenção dos alunos e redução de casos de bullying. O diretor explicou que celulares recolhidos só podem ser retirados pelos responsáveis. Para promover a interação, a escola introduziu uma rádio escolar e jogos durante o intervalo. Uma psicóloga destacou a importância de regular o uso de telas também em casa.