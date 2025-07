Incêndio ameaça área de vegetação entre Samambaia e Recanto das Emas

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação na manhã desta quinta-feira (3), nas proximidades do Recanto das Emas. O fogo mobilizou o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, que enviou equipes ao local para conter as chamas e evitar que o incêndio se espalhasse para áreas adjacentes.



O fogo ocorre entre Samambaia e o Núcleo Rural Vargem da Benção, próximo à BR-060. Imagens mostram o fogo próximo a casas e indústrias, e a situação preocupa devido ao vento e à vegetação seca, que podem propagar ainda mais o incêndio. Apesar da percepção inicial de controle, ainda há focos ativos, e bombeiros estão no local para conter o avanço das chamas.



