Incêndio atinge prédio em construção no Setor Hoteleiro de Brasília

Um incêndio ocorreu durante madrugada desta terça-feira (5) no Setor Hoteleiro sul de Brasília . Ao chegarem ao local, bombeiros encontraram fumaça saindo do subsolo do prédio em construção.



O incêndio iniciou na garagem e não houve risco de queda da estrutura. Quatro viaturas participaram do combate às chamas e materiais de construção foram atingidos pelo fogo, mas ninguém se feriu. A perícia foi acionada para investigar a causa do incêndio.



