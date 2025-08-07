Incêndio controlado na Floresta Nacional de Brasília controla matéria orgânica
No ano passado, a floresta sofreu grandes danos por incêndios criminosos e as ações atuais buscam evitar desastres
Um incêndio florestal controlado ocorre na Floresta Nacional de Brasília, causando fumaça visível da BR-070. Os bombeiros identificaram como uma queima prescrita, destinada a remover matéria orgânica e prevenir incêndios descontrolados.
Uma viatura do ICMBio e um brigadista usaram técnicas específicas para gerir o fogo. No ano passado, a floresta sofreu grandes danos por incêndios criminosos e as ações atuais buscam evitar desastres semelhantes.
