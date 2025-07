Incêndio de grandes proporções atinge área entre condomínios na Asa Norte, em Brasília

Um incêndio atingiu a área verde entre os condomínios na 912 Norte, em Brasília. Imagens gravadas por moradores mostram as chamas se espalhando rapidamente e a presença de fumaça densa. A proximidade do fogo com prédios residenciais é notável. Ainda não foi dado um posicionamento do Corpo de Bombeiros.



