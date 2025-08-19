Logo R7.com
Incêndio em veículo no estacionamento do STJ gera alerta sobre manutenção

Falta de manutenção é a principal causa desses incidentes, com vazamentos de combustível e óleo sendo contribuintes comuns

Balanço Geral DF|Do R7

Na tarde de segunda-feira (18), um carro pegou fogo no estacionamento do STJ (Superior Tribunal de Justiça). O incêndio assustou quem passava, mas não houve feridos. Segundo Fernando Cardoso, mecânico com 16 anos de experiência, "a falta de manutenção é a principal causa desses incidentes, com vazamentos de combustível e óleo sendo contribuintes comuns."

Ele recomenda revisões a cada 10 mil quilômetros para evitar problemas. O autônomo Walesson Henrique, que já vivenciou situação semelhante, destaca que gastar com prevenção é evitar grandes prejuízos.

