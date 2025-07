Incêndio florestal ameaça residências entre Valparaíso de Goiás e Novo Gama

Um incêndio florestal com pelo menos cinco focos ativos foi registrado entre Valparaíso de Goiás e Novo Gama, Entorno do DF. O vento está levando as chamas em direção a um condomínio desabitado e casas próximas. A situação é agravada pela seca, favorecendo a rápida propagação do fogo.



Além disso, trabalhadores em construções nas proximidades estão expostos à densa fumaça. Também foram observadas aves e animais em desespero, tentando escapar das áreas afetadas pelo incêndio. Não há presença do Corpo de Bombeiros no local até o momento.



