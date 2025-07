Incêndio florestal mobiliza bombeiros perto da Granja do Torto, em Brasília

O Corpo de Bombeiros enfrenta um incêndio florestal próximo à Granja do Torto, na via que leva a Sobradinho (DF). Com a colaboração de mangueiras e equipamentos como sopradores, a equipe tenta conter as chamas que se espalham rapidamente devido ao vento forte e à vegetação seca.



A fumaça densa causa dificuldades de visibilidade para motoristas na estrada, aumentando o risco de acidentes. Animais locais foram vistos tentando escapar, o que destaca o impacto ambiental do incêndio. As autoridades locais seguem monitorando a situação de perto.



