Incêndio próximo à Estrutural (DF) causa fumaça e baixa visibilidade para motoristas

Um incêndio próximo à pista da Estrutural (DF) resultou em área queimada e emissão de fumaça. Chamas foram observadas nas proximidades da via e em áreas adjacentes. A presença de empresas de reciclagem na região pode impactar os trabalhadores devido à fumaça. Motoristas são orientados a manter distância regulamentar dos veículos à frente e utilizar faróis para melhorar a visibilidade enquanto transitam pela área afetada.



