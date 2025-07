Incêndios florestais ameaçam residências e infraestrutura no Distrito Federal

O Distrito Federal enfrenta grandes incêndios florestais em regiões como o Núcleo Rural Alexandre Gusmão e o Residencial 26 de setembro. As chamas ameaçam redes de energia elétrica e residências, agravadas pela seca prolongada.



A fumaça densa pode impactar operações no Aeroporto de Brasília . O Corpo de Bombeiros, já no local, considera usar drones em futuros combates. A comunidade local expressa preocupação enquanto os bombeiros avançam para conter as chamas.



