Inscrições para casamento comunitário abrem com 600 vagas disponíveis

As inscrições para o casamento comunitário do próximo ano estão abertas e 600 vagas estão disponíveis. As datas das cerimônias estão marcadas para 23 de março, 29 de julho, 31 de agosto e 7 de dezembro. Para participar, é preciso entregar a documentação necessária na Praça dos Direitos, em Ceilândia, no Na Hora da Rodoviária do Plano Piloto, na Praça dos Direitos, em Itapoã, e na Estação Cidadania, em Recanto das Emas. O casal está apto a participar se tiver documentos que comprovem a moradia no Distrito Federal, a falta de recursos para arcar com o casamento e ausência de impedimento legal para casório.