INSS suspende bloqueio de aposentadorias por falta de prova de vida

O Ministério da Previdência Social publicou a portaria 83 suspendendo por seis meses o bloqueio do pagamento de aposentadorias por falta de prova de vida, medida vigente desde 1° de janeiro. O INSS agora verifica a prova de vida por meio de cruzamento de dados com outros órgãos federais, eliminando a necessidade de presença física dos beneficiários. Atualizações no Cadastro Único, acesso ao Meu INSS ou consultas em bancos confirmam a vivência do segurado. O INSS alerta contra golpes: servidores não visitam residências para coletar informações.