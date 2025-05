Integrante de facção é preso por assassinato brutal de adolescente no Entorno do DF

William Silva Miranda, de 33 anos, conhecido como Xuxu e integrante de uma facção criminosa, foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal em Águas Lindas de Goiás, no Entorno. Acusado de ordenar a morte do adolescente Samuel, de 14 anos, o crime ocorreu em janeiro, em Samambaia, e foi marcado pela extrema brutalidade.



Durante a abordagem policial, William tentou se passar por outra pessoa, apresentando identidade e carteira de habilitação falsificadas. Ele foi detido por esses crimes e já se encontra na delegacia, aguardando os procedimentos legais.



