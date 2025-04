Intervenção policial salva mulher de violência doméstica no Sol Nascente (DF)

Policiais militares do 8º Batalhão responderam a uma denúncia anônima de violência doméstica no Sol Nascente (DF). O agressor, de 27 anos, resistiu à prisão por mais de um minuto, mesmo com a polícia presente, e ameaçou a companheira de 37 anos, que estava em um relacionamento abusivo há seis meses.



Ele estava armado com um facão e já tinha dois mandados de prisão sob a Lei Maria da Penha. A vítima foi salva com a intervenção rápida dos policiais e à denúncia de vizinhos. O tenente Marcelo Henrique destacou a importância de denunciar qualquer indício de violência, enfatizando que a Polícia Militar está sempre pronta para intervir.



