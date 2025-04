Investigação revela que criança foi crucial ao testemunhar sobre acusado de estupro

Uma menina de 13 anos foi sequestrada na saída da escola em Águas Lindas de Goiás por homem que se passou por influenciador digital. Investigação revelou que horas antes o acusado teria oferecido uma bebida batizada para um menino vizinho, que estranhou a situação e conseguiu informar para a mãe.



A testemunha foi crucial para que ele fosse identificado e preso, e a menina fosse resgatada. A vítima foi dopada e forçada a entrar no veículo, que foi encontrado na BR 070. O homem, com antecedentes de estupro contra menores, agora enfrenta novas acusações de lesão corporal e estupro.



