Investigados por matar homem a facadas no DF podem pegar mais de 25 anos de prisão

Policiais civis da Coordenação de Repressão a Homicídios e de Proteção à Pessoa cumpriram dois mandados de prisão preventiva contra uma mulher, de 31 anos, e um homem, de 41, em Ceilândia (DF). Os dois são investigados pela morte de Diego Silva dos Santos, ocorrida em 2022, durante a noite, em frente a um shopping de Taguatinga.



A vítima morreu após ser atingida por golpes de faca. As investigações foram iniciadas em 2024 e, após diversas diligências, a dupla foi identificada. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um homem agride a vítima, enquanto a mulher aparece dando apoio à ação, dificultando a defesa de Diego.



Após o crime, os suspeitos deixaram o local caminhando, sendo que o homem aparece carregando a faca. Em depoimento, ele negou participação, enquanto a mulher afirmou que tentava separar a briga. Ambos tem antecedentes criminais e podem ser condenados a mais de 25 anos de prisão por homicídio.