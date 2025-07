“Isso é regalia”, diz empregada sobre promoção de delegado da PCDF preso por atirar nela

Em 16 de janeiro, Micaías Rocha e Menezes, delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, disparou contra sua esposa, sua empregada Oscelina Moura de Oliveira e feriu seu filho em casa no Jardim Botânico. Oscelina passou por três cirurgias, perdeu parte do rim e do intestino e agora precisa de uma bolsa de colostomia para sobreviver.



Ela enfrenta limitações físicas e graves dificuldades financeiras, dependendo de doações para sustentar a família. Embora o delegado tenha sido promovido após o crime, a promoção foi cancelada.



Ele permanece preso, recebendo salário de R$ 23 mil. A vítima descreve a luta diária e a dor de ver sua família também sofrer. "Hoje isso aí é regalia, não tem como", ela desabafa sobre as dificuldades financeiras.



