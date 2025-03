Jogador brasiliense é destaque e desperta interesse do Manchester City

Gustavo Gomes, de 17 anos, continua chamando a atenção no cenário futebolístico. O talento do jovem jogador despertou o interesse do Manchester City, um dos principais clubes da Inglaterra. Além disso, ele foi convocado pela sétima vez para representar a seleção brasileira de base. Ele se destaca por sua habilidade, especialmente com a perna esquerda.



Atualmente, ele se prepara em Curitiba para defender o Brasil em competições internacionais. Gustavo afirmou que prefere focar em seu desempenho no Athletico Paranaense enquanto seu pai e empresário cuidam das sondagens do futebol europeu.



Gustavo se destacou na Gol Cup, onde se tornou o artilheiro histórico da competição, o que chamou a atenção de clubes brasileiros e possibilitou sua transferência para o Athletico Paranaense aos 11 anos. Seu pai elogia sua determinação e tranquilidade. O futuro do jogador é promissor, e expectativas são altas para a promessa do futebol.



