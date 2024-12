Jornalista é indiciado por racismo, difamação e stalking em Formosa (GO)

A Polícia Civil de Goiás concluiu o inquérito e indiciou o jornalista Breno Marcelino Ferreira pelos crimes de racismo, difamação e stalking contra a jornalista Aline Tavares, em Formosa (GO). O caso, denunciado anteriormente pela Record, envolveu mensagens enviadas por Breno por meio de um aplicativo, onde ele fazia comentários preconceituosos e difamatórios. Entre as ofensas, ele chegou a chamar Aline de "macaca" e enviar fotos do animal, além de espalhar acusações de que a mãe da jornalista seria "prostituta e mercenária". As agressões verbais e o assédio constante resultaram em problemas psicológicos graves para Aline, que desenvolveu crises de pânico após os episódios. Com o indiciamento concluído, o inquérito policial segue agora para o Judiciário, onde Breno poderá responder pelos crimes. O caso reforça a importância do combate ao racismo e à violência digital.