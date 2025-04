Jovem acusa colega de faculdade de ataque racista durante conversa por aplicativo

Uma universitária do Distrito Federal relatou ter sido vítima de um ataque racista, supostamente por um colega, em um grupo de mensagens. A polêmica começou quando uma carteira com estampas de bananas foi enviada diretamente à estudante negra, acompanhada de uma mensagem questionando sobre o sumiço do objeto.



O remetente apagou a imagem, mas a discussão continuou, com alguns colegas sugerindo que o caso fosse levado à polícia. O aluno posteriormente enviou um pedido de desculpas e alegou ter consultado a inteligência artificial, que teria dito que a ação não era racismo.



A estudante Laryssa Schneider, abalada, busca justiça e deseja retornar à faculdade em segurança. O caso está sob investigação da Polícia Civil e já foi registrado um boletim de ocorrência.



