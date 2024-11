Jovem arrastada por enxurrada em Cidade Ocidental relata momentos de medo

Uma jovem foi arrastada por uma enxurrada causada pela chuva em Cidade Ocidental, na última quinta-feira (24). Ana Clara Oliveira atravessava a rua, quando virou o pé, caiu e foi arrastada pela correnteza. Dois motociclistas e um colega de trabalho da vítima prestaram socorro no momento e a ajudaram a levantar. Em entrevista para a RECORD Brasília, ela conta que sentiu medo e achou que ia morrer. Além disso, revelou que é estagiária e havia acabado de sacar o salário, que se perdeu na água. Técio Fernando, que trabalha com Ana e ajudou a resgatá-la, conta que a enxurrada estava forte e que, quando chove, a água sobe e chega até as canelas dos moradores.