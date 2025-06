Jovem de 22 anos desaparece após deixar filho com o pai em Sobradinho (DF)

Yasmin Gomes Passos, de 22 anos, está desaparecida desde a última sexta-feira (30), em Sobradinho, no Distrito Federal. Ela saiu de casa para deixar seu filho com o pai e não foi mais vista. Sua mãe, desesperada, iniciou buscas na região com a ajuda de amigos e vizinhos e registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil.



Testemunhas afirmam ter visto Yasmin chorando e com o cabelo raspado. A família destaca o histórico de depressão da jovem e pede que qualquer informação sobre seu paradeiro seja reportada à polícia pelo telefone 197.



