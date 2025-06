Jovem é assassinado com chave de fenda durante roubo de bicicleta no DF

Marcus Vinícius, de 22 anos, foi morto após sofrer um golpe com uma chave de fenda durante um assalto entre Santa Maria, no Distrito Federal, e Céu Azul, no Entorno do DF. Ele estava com uma bicicleta de R$ 3.000 quando foi abordado por três pessoas.



Ferido no peito, ele foi socorrido, mas morreu no hospital. A Polícia Militar prendeu um homem de 28 anos e apreendeu um menor de idade; eles buscam um terceiro suspeito que fugiu. A bicicleta e a chave de fenda usada no crime foram recuperadas.



