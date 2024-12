Jovem em suposto surto psicótico tentou furtar caminhão antes de matar idoso no DF

O jovem de 18 anos suspeito de matar um homem de 71, em Samambaia, na noite deste domingo (1), teria tentado furtar um caminhão na garagem da casa da vítima. O rapaz, em suposto surto psicótico, teria invadido a residência e tentado ligar o veículo. Porém, um alarme tocou o celular de um genro do idoso, que o avisou. O caso ocorreu na Quadra 325, Conjunto 14.



Naquele momento, o homem saiu à garagem e acabou morto pelas mãos do agressor. A mulher dele, de 69 anos, foi ao local para ver o que ocorria e também sofreu ataques do jovem. Ela relatou que foi enforcada e arrastada e só não perdeu a vida porque se fingiu de morta. A mulher recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros, que a encaminhou ao Hospital Regional de Ceilândia.



Já o suspeito foi preso pela Polícia Militar do DF, após subir no telhado da casa para escapar. Os agentes públicos precisaram utilizar arma de choque para contê-lo. Segundo os militares, o homem falava frases desconexas e cantava. A Polícia Civil do DF investiga o caso.