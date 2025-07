Jovem morre após ser atingido por pneu de trator estourado na Estrutural (DF)

Um acidente com pneu de trator matou um jovem de 21 anos no Distrito Federal. Ruan Victor da Costa Fernandes trabalhava para uma empresa contratada pelo SLU no aterro sanitário da Estrutural quando foi atingido por um aro do pneu que estourou.



Os bombeiros foram acionados, mas ao chegarem ao local constataram a morte do jovem. A empresa lamentou o ocorrido e informou que está prestando assistência à família. O caso está sendo investigado pela polícia e o jovem será enterrado nesta segunda-feira (31).



O borracheiro Ary Lage explica que a explosão pode ter ocorrido por falta de manutenção ou problemas na montagem. Ele destaca a importância de usar gaiolas de proteção na montagem de pneus de grande porte, sendo essencial não permanecer próximo ao pneu durante a calibragem.



