Jovem que estava na UTI após ser agredido por colega de escola no DF recebe alta

O aluno de 15 anos que foi agredido por um colega dentro da sala de aula em um colégio particular em Águas Claras (DF) recebeu alta hospitalar. Ao receber um soco no abdômen, ele sofreu trauma no rim e ficou internado na UTI. Ele está se recuperando em casa enquanto realiza provas escolares. O adolescente enfrenta dificuldades emocionais para sair de casa e encontrar colegas desde o incidente.



