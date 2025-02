Jovem realiza manobras radicais na ponte JK e revolta população do DF

Um vídeo de um jovem de 23 anos chamou atenção nas redes sociais por ele estar fazendo flexão pendurado em uma estrutura da ponte JK. A ação, levou ao acionamento do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, mas o jovem já havia saído quando a equipe chegou. o rapaz é conhecido por realizar manobras radicais em monumentos de Brasília. No entanto, as suas ações têm levado observadores a chamar o corpo de bombeiros, temendo por sua segurança. A Secretaria de Segurança Pública alertou que escalar estruturas sem permissão pode ser considerado crime, segundo o código penal.