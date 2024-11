Júri popular define sentença de modelo que matou o noivo com tiro no olho em motel

O julgamento da modelo Marcella Ellen Paiva Martins, acusada de matar o noivo com um tiro no olho, em um motel da Candangolândia, chegou ao fim. O Tribunal do Júri condenou a mulher por três crimes – homicídio privilegiado, roubo e porte ilegal de arma de fogo –, totalizando uma pena de 15 anos, nove meses e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado. A defesa da ré recorreu.



O caso ocorreu em novembro de 2022. Marcella foi condenada por atirar no olho do noivo, Jordan Guimarães Lombardi, de 39 anos, que morreu na hora. Na pena da modelo, incidiu uma causa de diminuição, chamada de “privilégio” – quando “o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima”, segundo o Código Penal brasileiro.