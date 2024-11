Justiça aceita denúncia contra policiais que atiraram em jovem que fugiu de blitz no DF

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal aceitou a denúncia contra os três policiais envolvidos na morte de um jovem que fugiu de uma fiscalização. O caso aconteceu no dia 28 de outubro de 2023. Agora, os um dos réus vai responder por homicídio qualificado com emprego de arma de fogo, e os outros dois por homicídio e tentativa de homicídio.



À época, a Polícia Militar do Distrito Federal realizava uma blitz da Lei Seca durante a madrugada, na DF-010. O rapaz dirigia um veículo de luxo quando os policiais deram ordem de parada e ele desobedeceu. Na tentativa de fuga, ele acelerou o carro atropelou um dos militares e, logo em seguida, foi atingido por tiros efetuados pelos policiais.