Justiça condena empresa de transporte por app depois de passageiro ser arrastado

A Justiça do Distrito Federal condenou uma empresa de transporte por aplicativo a indenizar um passageiro que foi arrastado por um motorista após uma discussão em 2021. A indenização foi fixada em R$ 10 mil, considerando a corresponsabilidade entre a empresa e o motorista.



O Tribunal reconheceu que o motorista atua de forma autônoma, mas é responsabilizado junto com a empresa. A Justiça também atribuiu parte da responsabilidade ao passageiro por segurar no carro enquanto o motorista arrancava.



