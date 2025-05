Justiça dá prazo para solucionar déficit de profissionais no Hospital do Gama (DF)

Pacientes enfrentam dificuldades para receber alta devido à falta de médicos pediatras no Hospital Regional do Gama. Um homem aguarda a alta da esposa e filha após o parto no domingo (4).



Uma acompanhante de paciente relata a espera prolongada: "Tem mães que ganham desde o dia 3 e não receberam alta até hoje". O juiz Carlos Augusto de Lima determinou que o Distrito Federal apresente um plano para resolver o déficit profissional em 30 dias.



