Justiça mantém condenação de dupla por matar e roubar idoso no Riacho Fundo

A Justiça do Distrito Federal manteve a condenação de uma dupla criminosos que roubaram e mataram um idoso no Riacho Fundo (DF). O crime aconteceu em 29 de outubro de 2023, quando a dupla, acompanhada de um menor de idade, invadiu a residência do senhor de 74 anos para roubar um veículo. Eles estrangularam o homem, que não resistiu e morreu. Depois do crime, os bandidos fugiram com o carro da vítima. Os condenados devem cumprir penas de 38 anos e dois meses de reclusão, e de 41 anos e quatro meses em regime fechado, por latrocínio e corrupção de menores.