Laboratórios do Corpo de Bombeiros do DF são referência mundial em perícias de incêndios

O Corpo de Bombeiros Militares do DF tem laboratórios que se tornaram referência no Brasil e no exterior quando se trata da descoberta de causas das queimadas. Nos últimos cinco anos, a Diretoria de Investigação de Incêndio do CBMDF efetuou mais de 5 mil perícias. Tudo isso só foi possível porque os militares dispõem de tecnologia de ponta.



“Temos uma equipe de triagem, que vai verificar se é elegível ou não a perícia. Quase 100% dos casos são. As exceções: lixo e entulho, que não serão relevantes para nós”, explica a capitã Renata Dantas. Entre os equipamentos utilizados no laboratório, há um que simula um incêndio causado por sobrecarga em fios condutores de energia elétrica e outro que forja um curto-circuito – passagem de corrente acima do normal.



De janeiro a outubro, o CBMDF entregou 529 laudos com as causas de incêndios em edificações. Em queimadas florestais, em áreas preservadas, fez 25 perícias. Os bombeiros também investigaram 403 incêndios em automóveis.