Ladrão anuncia assalto em loja do DF, mas mulher ignora e continua comendo coxinha

Uma loja do Céu Azul, no Entorno do Distrito Federal foi alvo de uma tentativa de assalto na tarde dessa terça-feira (14). Uma das clientes que estava comendo uma coxinha no momento do anúncio do assaltou chamou a atenção por não ter nenhuma reação. As câmeras de segurança do estabelecimento mostram o homem chegando na loja, enquanto a cliente continua comendo o salgado. O criminoso fugiu em uma moto, levando alguns produtos do balcão. Ninguém ficou ferido e a polícia procura o suspeito. Informações podem ser enviadas ao telefone 190.